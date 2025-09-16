«Конечно, это заявление в никуда. Важно, чтобы какое-то решение приняла Генассамблея ООН — тогда оно будет более весомым. В Генассамблее участвуют все государства мира, и в том, что наверняка подавляющее большинство голосов поддержит заявление комиссии, у меня сомнений нет. Что касается возможной приостановки членства Израиля в ООН — такие прецеденты были. Если членство Израиля в ООН приостановят, это получит мощный политический резонанс. Хотя соответствующая рекомендация Совбеза ООН вряд ли будет дана — США не дадут это сделать. Более того, позиция Израиля не изменится до тех пор, пока его будут поддерживать США. Да и в том, что арабские страны в этом вопросе будут держаться единым фронтом, я не уверен. У них уже давно нет единства», — сказал Орджоникидзе.

Высказался собеседник НСН и о возможности реформировать ООН.

«Сам факт осуждения Израиля и обсуждения того, что ему не место в ООН, — дискредитация Генассамблеи ООН и в то же время воздействие на позицию тех государств, которые поддерживают Израиль. Они увидят, что мир настроен совершенно на другую волну. Слова ООН, безусловно, имеют вес, ведь это единственная организация, где представлены все страны мира. Реформировать ее без согласия постоянных членов Совбеза ООН невозможно. В зависимости от взаимоотношений межгосударственного характера ООН может действовать более или менее эффективно, тому в истории множество примеров. Мало кто возражает против расширения Совбеза ООН, просто каждое государство беспокоится о том, за счет каких стран будет происходить расширение. Сегодня появились новые центры силы — Индия, Бразилия, ЮАР, а Запад хочет доминировать в ООН на перманентной основе», — подытожил он.

Ранее Израиль начал наступление на сектор Газа, направленное на искоренение палестинского движения ХАМАС.

