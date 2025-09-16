«Заявление в никуда»: Что последует за обвинением Израиля в «геноциде»
Приостановить членство Израиля в ООН не получится — США не позволят дать соответствующую рекомендацию Совбезу ООН, сказал НСН Сергей Орджоникидзе.
Действия Израиля в секторе Газа геноцидом должна признать Генассамблея ООН — в этом случае такое заявление будет иметь реальный политический вес, и нет сомнений, что его поддержат большинство стран мира. Об этом НСН заявил российский дипломат, экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.
Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в Газе геноцидом. Об этом сообщило РИА Новости. В ответ МИД Израиля призвал распустить комиссию, заявив, что этот документ основан на лжи. В свою очередь лидеры арабских и исламских стран выступили с инициативой приостановить членство Израиля в ООН на фоне войны в Газе и удара по Дохе. По мнению Орджоникидзе, заявление комиссии не будет иметь значимого веса.
«Конечно, это заявление в никуда. Важно, чтобы какое-то решение приняла Генассамблея ООН — тогда оно будет более весомым. В Генассамблее участвуют все государства мира, и в том, что наверняка подавляющее большинство голосов поддержит заявление комиссии, у меня сомнений нет. Что касается возможной приостановки членства Израиля в ООН — такие прецеденты были. Если членство Израиля в ООН приостановят, это получит мощный политический резонанс. Хотя соответствующая рекомендация Совбеза ООН вряд ли будет дана — США не дадут это сделать. Более того, позиция Израиля не изменится до тех пор, пока его будут поддерживать США. Да и в том, что арабские страны в этом вопросе будут держаться единым фронтом, я не уверен. У них уже давно нет единства», — сказал Орджоникидзе.
Высказался собеседник НСН и о возможности реформировать ООН.
«Сам факт осуждения Израиля и обсуждения того, что ему не место в ООН, — дискредитация Генассамблеи ООН и в то же время воздействие на позицию тех государств, которые поддерживают Израиль. Они увидят, что мир настроен совершенно на другую волну. Слова ООН, безусловно, имеют вес, ведь это единственная организация, где представлены все страны мира. Реформировать ее без согласия постоянных членов Совбеза ООН невозможно. В зависимости от взаимоотношений межгосударственного характера ООН может действовать более или менее эффективно, тому в истории множество примеров. Мало кто возражает против расширения Совбеза ООН, просто каждое государство беспокоится о том, за счет каких стран будет происходить расширение. Сегодня появились новые центры силы — Индия, Бразилия, ЮАР, а Запад хочет доминировать в ООН на перманентной основе», — подытожил он.
Ранее Израиль начал наступление на сектор Газа, направленное на искоренение палестинского движения ХАМАС.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рубио назвал Трампа единственным лидером, способным говорить с ЕС, РФ и Украиной
- Деньги на креатив: Как государство возрождает детские песни в России
- Лукашенко принял решение помиловать еще 25 человек
- Москвичи или провинциалы: HR-эксперт раскрыл, кого чаще берут на работу
- «Заявление в никуда»: Что последует за обвинением Израиля в «геноциде»
- Губерниев назвал ожидаемым недопуске тренера Глейхенгауза к Олимпиаде-2026
- Американист: Трамп обсудит с Си Цзиньпинем ядерное оружие Китая
- Не худсовет, а пряник: Пианист Сафронов призвал поддерживать молодые таланты
- Госдума одобрила увеличение штрафов за перевозку детей без автокресел
- В России выросли инвестиции в фитнес-центры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru