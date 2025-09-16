Нетаньяху подтвердил интенсивную фазу операции в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной фазы израильской операции в городе Газа. Об этом пишет портал Ynet.

«Огненный пояс» и танки: Израиль начал наземное наступление на сектор Газа

Во вторник проходит заседание суда по одному из дел против Нетаньяху.

«Мы начали интенсивную операцию в Газе», - заявил политик перед судьями.

Ранее армия Израиля начала масштабное наступление на город и нанесла по нему несколько десятков ударов. Тель-Авив нацелен на то, чтобы взять Газу под контроль и «вычистить» палестинское движение ХАМАС. Израиль задействовал беспилотники, вертолеты и артиллерию, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: EPA / ТАСС
