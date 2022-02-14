Проект о консультациях с МИД по признанию ДНР и ЛНР внесли в Госдуму
Проект постановления о консультации с МИД РФ по вопросу признания независимости самопровозглашённых Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик появился в базе данных Госдумы.
В нижней палате парламента постановили провести консультации с МИД РФ «по проекту обращения Госдумы РФ «К президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания» ДНР и ЛНР.
Ранее источники РИА Новости заявили, что на Совет Госдумы 15 февраля направят два проекта о признании ЛНР и ДНР. Первый будет в адрес президента, а второй - в МИД, для ускорения процедуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru