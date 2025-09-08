Обрушит экономику? Трамп готов к новым санкциям против России
Трамп заявил, что готов перейти к новому этапу санкций против России, при этом анонсировав телефонный разговор с Путиным. В США и ЕС призывают давить на Москву через Индию и Китай.
В США вновь звучат призывы к новой волне санкций против Москвы, американский лидер Дональд Трамп пока сдержанно реагирует на подобные инициативы. Вместо конкретных обещаний о новых ограничениях глава Белого дома анонсировал телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
При этом американские и европейские политики, кажется, готовы объединить усилия для давления на Москву. С другой стороны, предыдущие волны угроз не увенчались успехом, так как «уговорить» Китай и Индию отказаться от сотрудничества с РФ все-таки не удалось.
НОВЫЕ САНКЦИИ И ОПАСЕНИЯ
Российская армия 7 сентября нанесла массированный удар по военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины, включая военные предприятия в Киеве. О результатах отчиталось Минобороны. Этот факт, разумеется, вызвал критику со стороны американских политиков, которые тут же взялись за очередные угрозы.
Так, глава Национального экономического совета Кевин Хассет сообщил, что в ближайшие дни в США будут обсуждать возможные новые ограничения.
«Новости прошлой ночи очень разочаровывающие. Я уверен, что сегодня и завтра будет много разговоров об уровне санкций и сроках их введения», - сказал он накануне.
Он добавил, что окончательное решение принимает президент США.
Сам же Трамп сдержанно заявил, что готов приступить к новому этапу введения санкций против России.
«Да, я готов», - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.
Журналисты отметили спокойный тон американского лидера, а также тот факт, что он не стал раскрывать какие-либо детали и «угрожать» в привычной для себе манере партнерам России.
Американские СМИ сообщают, что Трамп якобы опасается вводить новые ограничения, так как это ударит по переговорным процессам. Подобные догадки подтверждает намерение Трампа в ближайшее время созвониться с Путиным.
«Очень скоро. В ближайшие пару дней», - сказал он.
При этом министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News подчеркнул, что США открыты к сотрудничеству с Европой для введения санкций против РФ и ее партнеров.
«Сейчас мы участвуем в гонке: как долго сможет продержаться украинская армия и как долго сможет продержаться российская экономика», - сказал он, призвав коллег из ЕС обрушить российскую экономику.
По его мнению, пошлины для покупателей российской нефти поставят РФ в непростое положение, что заставит российского лидера сесть за стол переговоров.
Напомним, что Трамп уже ввел «рекордные» пошлины для Индии. Общий размер американских тарифов для этой страны после повышения на 25% в конце августа достиг 50%, что стало одним из наиболее высоких показателей.
До этого Трамп также намекал, что Европа сама покупает российскую нефть – неофициально через Индию.
БОРЬБА ЗА ИНДИЮ И КИТАЙ
Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман в интервью News18 еще раз обозначала официальную позицию страны по поводу сотрудничества с Россией.
Она заявила, что Индия продолжит закупать российскую нефть, несмотря на настойчивые призывы президента США Дональда Трампа отказаться от закупок.
По ее словам, стране выгодно покупать нефть именно у России, поэтому Индия будет учитывать свои национальные интересы в этом вопросе, а не интересы Вашингтона.
Китай также идет по своему пути, не реагируя на угрозы из Белого дома.
Так, по данным СМИ, Пекин готовится открыть свой внутренний рынок облигаций для крупных российских энергокомпаний.
Подобное сотрудничество станет первым с 2017 года, сообщает Financial Times. Укрепление связей между Пекином и Москвой в настоящее время делает банки менее осторожными, говорят источники.
Американский лидер Дональд Трамп не скрывает, что во всех этих политических треугольниках делал ставку на сотрудничество с РФ и Индией «против» Китая. Но накануне он заявил, что США, вероятно, потеряли Индию и Россию как возможных партнеров.
Он опубликовал совместную фотографию президента РФ Владимира Путина, главы КНР Си Цзиньпина и индийского премьера Нарендры Моди, указав, что Москва и Нью-Дели «ушли к глубокому и темному Китаю».
«Пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе», — написал глава Белого дома.
Все хорошо знают, что президент США Дональд Трамп «не лишен юмора». Так президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление главы Белого дома о «заговоре», который якобы строят Россия, КНР и КНДР.
Также глава российского государства отметил, что у него сложились добрые отношения с американским лидером.
«Мы обращаемся друг к другу по именам», - указал Путин.
Он добавил, что в ходе разлиных встреч в Китае «никто никогда не высказывал отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации».
