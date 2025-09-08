Так, глава Национального экономического совета Кевин Хассет сообщил, что в ближайшие дни в США будут обсуждать возможные новые ограничения.

«Новости прошлой ночи очень разочаровывающие. Я уверен, что сегодня и завтра будет много разговоров об уровне санкций и сроках их введения», - сказал он накануне.

Он добавил, что окончательное решение принимает президент США.

Сам же Трамп сдержанно заявил, что готов приступить к новому этапу введения санкций против России.

«Да, я готов», - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

Журналисты отметили спокойный тон американского лидера, а также тот факт, что он не стал раскрывать какие-либо детали и «угрожать» в привычной для себе манере партнерам России.

Американские СМИ сообщают, что Трамп якобы опасается вводить новые ограничения, так как это ударит по переговорным процессам. Подобные догадки подтверждает намерение Трампа в ближайшее время созвониться с Путиным.

«Очень скоро. В ближайшие пару дней», - сказал он.

При этом министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News подчеркнул, что США открыты к сотрудничеству с Европой для введения санкций против РФ и ее партнеров.

«Сейчас мы участвуем в гонке: как долго сможет продержаться украинская армия и как долго сможет продержаться российская экономика», - сказал он, призвав коллег из ЕС обрушить российскую экономику.

По его мнению, пошлины для покупателей российской нефти поставят РФ в непростое положение, что заставит российского лидера сесть за стол переговоров.