Госдума обсудит продление механизма параллельного импорта

Госдума 9 декаьря рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении на 2026 года механизма параллельного импорта. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В РФ 20% контрафактной электроники объяснили влиянием параллельного импорта

Он напомнил, что западные страны ввели против России более 30 тысяч санкций, а параллельный импорт позволит укрепить суверенитет и экономическую безопасность страны.

«Нам со своей стороны важно делать всё, чтобы законодательно укреплять фундамент развития отечественной промышленности и производства», - указал Володин.

Параллельный импорт позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, владельца товарного знака или бренда.

Ранее в Минпромторге заявили, что не намерены запрещать механизм параллельного импорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

