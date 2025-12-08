Госдума обсудит продление механизма параллельного импорта
Госдума 9 декаьря рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении на 2026 года механизма параллельного импорта. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он напомнил, что западные страны ввели против России более 30 тысяч санкций, а параллельный импорт позволит укрепить суверенитет и экономическую безопасность страны.
«Нам со своей стороны важно делать всё, чтобы законодательно укреплять фундамент развития отечественной промышленности и производства», - указал Володин.
Параллельный импорт позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, владельца товарного знака или бренда.
Ранее в Минпромторге заявили, что не намерены запрещать механизм параллельного импорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
