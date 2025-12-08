Госдума обсудит продление механизма параллельного импорта

Он напомнил, что западные страны ввели против России более 30 тысяч санкций, а параллельный импорт позволит укрепить суверенитет и экономическую безопасность страны.

«Нам со своей стороны важно делать всё, чтобы законодательно укреплять фундамент развития отечественной промышленности и производства», - указал Володин.

Параллельный импорт позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, владельца товарного знака или бренда.

Ранее в Минпромторге заявили, что не намерены запрещать механизм параллельного импорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».