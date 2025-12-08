«Откуда деньги?»: В Госдуме не ждут увеличения налогового вычета за квартиры
Сергей Миронов пока озвучил лишь идею, в Госдуме ждут от него расчетов, а правительство будет формировать позицию по будущему законопроекту не меньше месяца, сказал в эфире НСН Евгений Федоров.
Авторы законопроекта об увеличении налоговых вычетов должны пояснить, как погасить потери бюджета, заявил в интервью НСН член комитета Госдумы по бюджетам и налогам Евгений Федоров.
Депутат Госдумы Сергей Миронов ранее заявил, что размер налогового вычета при покупке жилья, лимит которого был установлен еще в 2014 году, устарел и должен быть увеличен в 2,5 раза. По его данным, именно на столько за это время выросла цена на «первичку». Федоров объяснил, в чем главная проблема этой идеи.
«Налоговый вычет – это уменьшение платежей, которое человек осуществляет в налоговую систему. Любое повышение налоговых вычетов – это сокращение поступления в бюджет. Главный вопрос - как предполагается погасить потери бюджета от этой инициативы? Все за то, чтобы налогов было меньше, а зарплаты и вычетов – больше, но главный вопрос – откуда взять деньги для этого всего или заместить? Мы ждем от коллеги соответствующих расчетов в комитете по бюджету, и тогда будем вести разговор», - сказал парламентарий.
По его словам, этот вопрос может быть рассмотрен Госдумой не раньше 2026 года.
«Он сейчас сказал это в СМИ, как идею. Теперь должен быть подготовлен проект закона, в котором он сделает расчеты. До того, как внести его в Госдуму, надо получить позицию правительства, а это целая история, как минимум, на месяц-два. Так что это будет обсуждаться только в следующем году», - заключил собеседник НСН.
Агент по недвижимости Анна Писанкова ранее объяснила «Радиоточке НСН», что грозит россиянам за неуплату налогов при сдаче квартиры.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Эффект домино»: Видеокарты подорожают вслед за флеш-памятью из-за ИИ-революции
- В Варшаве задержали трех украинцев с оборудованием для кибервзлома
- Издержек на 10 миллиардов: Как страховочный фонд поможет туроператорам при отмене рейсов
- ВВС Украины признали потерю истребителя Су-27 и гибель летчика на востоке страны
- Россиянам рассказали о востребованных профессиях в 2026 году
- Симоньян заявила, что начала третий курс химиотерапии
- Путин призвал продумать меры поддержки вовлеченного и ответственного отцовства
- Госдума обсудит продление механизма параллельного импорта
- «Откуда деньги?»: В Госдуме не ждут увеличения налогового вычета за квартиры
- Приезд рэпера Flo Rida в Россию сочли полезным, но «оптимистичным»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru