«Откуда деньги?»: В Госдуме не ждут увеличения налогового вычета за квартиры

Сергей Миронов пока озвучил лишь идею, в Госдуме ждут от него расчетов, а правительство будет формировать позицию по будущему законопроекту не меньше месяца, сказал в эфире НСН Евгений Федоров.

Авторы законопроекта об увеличении налоговых вычетов должны пояснить, как погасить потери бюджета, заявил в интервью НСН член комитета Госдумы по бюджетам и налогам Евгений Федоров.

Депутат Госдумы Сергей Миронов ранее заявил, что размер налогового вычета при покупке жилья, лимит которого был установлен еще в 2014 году, устарел и должен быть увеличен в 2,5 раза. По его данным, именно на столько за это время выросла цена на «первичку». Федоров объяснил, в чем главная проблема этой идеи.

Думают, что «прокатит»: Что грозит за неуплату налогов со сдачи квартиры
«Налоговый вычет – это уменьшение платежей, которое человек осуществляет в налоговую систему. Любое повышение налоговых вычетов – это сокращение поступления в бюджет. Главный вопрос - как предполагается погасить потери бюджета от этой инициативы? Все за то, чтобы налогов было меньше, а зарплаты и вычетов – больше, но главный вопрос – откуда взять деньги для этого всего или заместить? Мы ждем от коллеги соответствующих расчетов в комитете по бюджету, и тогда будем вести разговор», - сказал парламентарий.

По его словам, этот вопрос может быть рассмотрен Госдумой не раньше 2026 года.

«Он сейчас сказал это в СМИ, как идею. Теперь должен быть подготовлен проект закона, в котором он сделает расчеты. До того, как внести его в Госдуму, надо получить позицию правительства, а это целая история, как минимум, на месяц-два. Так что это будет обсуждаться только в следующем году», - заключил собеседник НСН.

Агент по недвижимости Анна Писанкова ранее объяснила «Радиоточке НСН», что грозит россиянам за неуплату налогов при сдаче квартиры.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ГосдумаНалоги

Горячие новости

Все новости

партнеры