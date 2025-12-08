Путин призвал продумать меры поддержки вовлеченного и ответственного отцовства

Параллельно с поддержкой материнства следует продумать меры поддержки в России вовлеченного и ответственного отцовства. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В Госдуме предложили предоставлять молодым отцам дополнительные отпуска

На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он указал, что это необходимо для того, чтобы мужчины больше времени уделяли семье, «участвовали в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию».

«Чтобы вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье», - добавил российский лидер.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что следует установить в РФ звание «отец-герой» для многодетных мужчин, сообщает «Свободня пресса».

ФОТО: ТАСС / Олег Елков
