Зарубин: На саммите ШОС Путин уступил Моди свое место в «Аурусе»

Президент России Владимир Путин уступил премьер-министру Индии Нарендре Моди своё место в лимузине Aurus во время поездки к месту двусторонней встречи в Тяньцзине (КНР). Об этом сообщает журналист ВГТРК Павел Зарубин, опубликовавший видеозапись момента в своем Telegram-канале.

Песков объяснил, почему Путин и Моди общались в автомобиле

Изначально не планировалось, что лидеры поедут вместе — решение оказалось спонтанным. Как показывают кадры Зарубина, помощник индийского премьера даже задержал закрытие двери автомобиля, чтобы запечатлеть символичный кадр «для истории».

Моди проявил явный интерес к российскому лимузину: осмотрел интерьер, потрогал отделку и детали салона. В машине также разместился переводчик — напротив лидеров, что позволило им начать неформальную беседу ещё по пути к месту встречи.

Двусторонняя встреча состоялась в понедельник, 1 сентября, в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Скриншот из соцсетей премьер-министра Индии Нарендра Моди
ТЕГИ:ШОСВстречаПрезидентИндияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры