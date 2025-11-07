Российская экономика готовит серьезный разворот на Восток, этот процесс получил название «сибиризация». Об этом рассказал почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог Сергей Караганов в разговоре с НСН.



Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Красноярск заявил о необходимости «сибиризации» России, сославшись на идею профессора НИУ ВШЭ политолога Сергея Караганова. Такими словами Шойгу отреагировал на предложение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева включить регион в создаваемый кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Караганов объяснил, что скрывается под словом «сибиризация».