Будущее за Уралом: Как будет выглядеть «сибиризация» России
Будущее России в Сибири и за Уралом, но это еще не все понимают, заявил НСН Сергей Караганов.
Российская экономика готовит серьезный разворот на Восток, этот процесс получил название «сибиризация». Об этом рассказал почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог Сергей Караганов в разговоре с НСН.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Красноярск заявил о необходимости «сибиризации» России, сославшись на идею профессора НИУ ВШЭ политолога Сергея Караганова. Такими словами Шойгу отреагировал на предложение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева включить регион в создаваемый кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Караганов объяснил, что скрывается под словом «сибиризация».
«Смысл заключается в том, чтобы мы сами поняли, что великой России не было бы, если бы мы после Ермака не пошли за Урал. Не будь сибирского ресурса для борьбы в XVII-XX веках, мы бы не выжили. “Сибиризация” России назрела уже давно. Этот сдвиг нужен не только из-за плохих отношений с Западом, но и из-за динамики его внутренних процессов. Он становится все менее перспективным, и черпать нам оттуда уже давно нечего. Все будущее нашей страны в связях с Глобальным Югом и Востоком. А это контакты через Сибирь и Урал. У нас огромные конкурентные преимущества для развития. Это просторы, где относительно чистый воздух, дешевая и потенциально безграничная энергия, огромные пахотные земли и водные ресурсы, которых в Азии нигде нет в таком количестве. Но сами сибиряки и все россияне должны понять, что это край будущего. Это и есть “сибиризация” России», — уточнил он.
Караганов раскрыл, как будет выглядеть «сибиризация» России.
«Это потребует огромных субпроектов. Первый из них — новое логистическое строительство. Дороги нужно строить с таким учетом, чтобы они развивали и включали в хозяйственный оборот людей и территории. Еще одна важная часть проекта — нужно думать о том, чтобы создать несколько десятков газифицированных городов вдоль новых сибирских газопроводов. Также необходимо создать кластер по переработке редкоземельных металлов. Это может быть локомотивом “сибиризации”. Но этот сдвиг должен быть идеологическим, духовным и политическим, в том числе. Сейчас мы работаем над обновлением мышления наших руководителей, элит, чтобы оно соответствовало будущему, а не прошлому. А это значит, что мы должны повернуться лицом к югу и востоку», — указал он.
Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в разговоре с НСН оценил перспективы России по добыче редкоземельных металлов на Луне.
