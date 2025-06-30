На Луне человечество интересуют возможные ресурсы, там могут быть найдены редкоземельные ископаемые, заявил действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в разговоре с НСН.

Ученые определили площадки для размещения российских станций на Луне, пишут «Известия». Участки выбраны в окрестностях Южного и Северного полюсов спутника. Сейчас Китай и США рассчитывают доставить на Луну первые автоматические элементы для строительства баз в 2026–2028 годах. Пилотируемые миссии для этих целей ожидаются после 2030 года. В отечественной космической программе в ближайшие десять лет пилотируемые полеты на спутник не предусмотрены. Однако в 2028 году в рамках экспедиции «Луна-27» на его поверхность отправят два российских модуля. Железняков рассказал, почему страны «борются» за Луну.