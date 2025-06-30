Ориентир – 2035 год: Россия уступила США и Китаю «борьбу» за ресурсы Луны

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков заявил НСН, что Китай ближе всего к Луне сейчас, а Россия сотрудничает с Пекином, но национальную станцию строить не планирует.

На Луне человечество интересуют возможные ресурсы, там могут быть найдены редкоземельные ископаемые, заявил действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в разговоре с НСН.

Ученые определили площадки для размещения российских станций на Луне, пишут «Известия». Участки выбраны в окрестностях Южного и Северного полюсов спутника. Сейчас Китай и США рассчитывают доставить на Луну первые автоматические элементы для строительства баз в 2026–2028 годах. Пилотируемые миссии для этих целей ожидаются после 2030 года. В отечественной космической программе в ближайшие десять лет пилотируемые полеты на спутник не предусмотрены. Однако в 2028 году в рамках экспедиции «Луна-27» на его поверхность отправят два российских модуля. Железняков рассказал, почему страны «борются» за Луну.

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«Луна – это ближайшая цель при освоении космического пространства. Она ближе всего к Земле, слетать на нее гораздо проще, чем к тому же Марсу или Венере. На Луне человечество привлекает возможные ресурсы, много говорят о добыче редкоземельных ископаемых. Если они будут найдены на Луне, нужно застолбить эти месторождения. Для США разговоры о Марсе – это только разговоры, есть программа возвращения на Луну, но она в подвешенном состоянии», - объяснил он.

По его словам, Китай ближе всего к Луне сейчас, а Россия сотрудничает с Пекином, но национальную станцию строить не планирует.

«Если брать по интенсивности реализации программ, лучше всех дела обстоят у китайцев. Они начали программу позже, чем американцы, но стремительно догоняют их. Сейчас обсуждают, кто первым в 21 веке сможет высадиться на поверхность Луны – США или Китай. Еще недавно никто Китай не учитывал в этой гонке. Россия намерена возвращаться на Луну и строить базу вместе с китайцами. Соглашение уже подписано, ориентиры есть. У нас нет плана создания национальной станции на Луне, все работы будут совместными с Китаем. Ориентир на 2030 год, начало строительства – 2033-2035 год», - подытожил собеседник НСН.

Ранее Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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