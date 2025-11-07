Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал о необходимости «сибиризации» страны. Об этом он заявил во время рабочего визита в Красноярск, пишут «Ведомости».
Шойгу отреагировал на предложение главы Иркутской области Игоря Кобзева о включении региона в кластер глубокой переработки цветных, редких, редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Губернатор отмечал, что в области находятся 11 крупных месторождений с уникальными запасами.
«Я считаю, что это очень правильное и такое емкое выражение – «сибиризация». Давно надо было это сделать», – подчеркнул секретарь Совбеза.
Ранее Шойгу заявил, что западные государства стремятся разделить Россию на десятки мелких стран, пишет 360.ru.
