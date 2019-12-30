Новости за ночь: Захарова объяснила вызов посла в МИД Польши
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает дипломатической рутиной вызов российского посла Сергея Андреева в МИД Польши после высказывания президента Владимира Путина о после Польши в Германии.
Российский лидер ранее назвал «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата времен 1930-х годов, который в своем дневнике пообещал Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку. Польские дипломаты в ответ заявили, что слова Путина якобы «представляют собой ложную картину событий».
По мнению Захаровой, решение МИД Польши вызвать российского посла для беседы является попыткой «моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу» и по-своему расставить акценты, передает ТАСС.
Представитель российского МИД добавила, что Россия продолжает придерживаться юридическому описанию итогов Второй мировой войны и их юридическому закреплению Нюрнбергским трибуналом.
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