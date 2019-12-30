Новости за ночь: Bloomberg оценило достижения Путина
За двадцать лет пребывания Владимира Путина во главе государства Россия сумела восстановить большую часть влияния, утраченного после распада СССР. Об этом написал Bloomberg. В статье отмечается, что российский президент укрепил связи с Китаем, присоединил Крым, изменил ситуацию в Сирии, продал вооружения Турции, входящей в противоположный блок НАТО. Кроме того, как отмечают авторы, Путину удалось задать тон прошедшему в Париже саммиту «нормандской четверки», передает RT.
Сообщается, что главная особенность Путина в том, что у него получилось увеличить геополитическое влияние в мире при скромном бюджете. Агентство напомнило, что США оборонный бюджет в два раза больше, чем у России.
Ранее в Евросоюзе заявили, что не признают присоединение Крыма к России, а запуск железнодорожного сообщения с полуостровом расценивают как «еще один шаг к принудительной интеграции».
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