Новости за ночь: Bloomberg оценило достижения Путина

За двадцать лет пребывания Владимира Путина во главе государства Россия сумела восстановить большую часть влияния, утраченного после распада СССР. Об этом написал Bloomberg. В статье отмечается, что российский президент укрепил связи с Китаем, присоединил Крым, изменил ситуацию в Сирии, продал вооружения Турции, входящей в противоположный блок НАТО. Кроме того, как отмечают авторы, Путину удалось задать тон прошедшему в Париже саммиту «нормандской четверки», передает RT.

Сообщается, что главная особенность Путина в том, что у него получилось увеличить геополитическое влияние в мире при скромном бюджете. Агентство напомнило, что США оборонный бюджет в два раза больше, чем у России.

Ранее в Евросоюзе заявили, что не признают присоединение Крыма к России, а запуск железнодорожного сообщения с полуостровом расценивают как «еще один шаг к принудительной интеграции».