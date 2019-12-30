Новости за ночь: Американцы помогли ФСБ предотвратить теракт в новогодние праздники
Двое россиян задержаны 27 декабря за подготовку террористических актов в Санкт-Петербурге, заявили в Центре общественных связей ФСБ. По данным спецслужб, теракты могли быть совершены «в местах массового скопления людей в период новогодних праздников», сообщает ТАСС.
Отмечается, что сотрудники ФСБ изъяли у задержанных материалы, подтверждающие подготовку ими терактов.
Предполагаемые террористы были задержаны на основании информации, полученной от американских партнеров, добавили в ФСБ.
Накануне президент России Владимир Путин позвонил своему американскому коллеге Дональду Трампу и поблагодарил за информацию от спецслужб США, которая помогла предотвратить теракты в России.
«Обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», - говорилось в сообщении Кремля.
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