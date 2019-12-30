Новости за ночь: Российские гражданские самолеты решили переименовать
Все производимые в России гражданские авиалайнеры могут быть объединены в линейку самолетов с единым названием, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Возможный ребрендинг связан с формированием Дивизиона гражданской авиации, объединившего такие активы, как «Гражданские самолеты Сухого» и «Иркут», пояснил он.
Ребрендинг нужен для того, чтобы правильно сформировать целевое рыночное позиционирование объединенной структуры, которая займется созданием, производством и продажей гражданских самолетов, отметил Слюсарь в интервью РИА Новости. По его словам, есть и экономическое обоснование: инвестиции пойдут в один бренд, а не будут рассеиваться по разным направлениям.
Гендиректор ОАК добавил, что по поводу создания единой линейки гражданских самолетов с единым названием пока идет дискуссия, и решения еще нет.
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