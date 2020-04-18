Зеленский рассказал, как будет возвращать Донбасс

В России продлили действие паспортов и водительских удостоверений

Андрей Воровьев: Прирост случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снижается

Штрафы за поездку по Москве и области будут выписываться с каждой камеры, которая зафиксирует нарушения

Нахождение граждан возле церквей в Москве во время Пасхи будет рассматриваться как нарушение режима самоизоляции

В Уфе из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков