Зеленский рассказал, как будет возвращать Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о намерении «вернуть» Донбасс. По его словам, Киев намерен восстановить украинскую власть в регионе после того, как оттуда «выйдут войска». Свое заявление Зеленский сделал в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина».

«Самое главное, выйдут войска – и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем наших людей к жизни», — цитирует Газета. ru президента Украины.

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Владимир Зеленский считает, что в перспективе Киев организует выборы на Донбассе. ПО его словам, это произойдет, как только Киев получит контроль над границей с Россией.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил в эфире НСН, что не верит в обещания президента Украины Владимира Зеленского обеспечить приток инвестиций в Донбасс и связывает их с предстоящими парламентскими выборами.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Война В ДонбассеУкраинаВладимир Зеленский
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