В России объявили Тихановскую в розыск

Данные белорусского оппозиционера Светланы Тихановской внесли в базу разыскиваемых лиц в России, эту информацию можно найти на сайте МВД РФ.

Тихановскую разыскивают по уголовной статье, номер которой не указан. В анкете есть информация о дате и месте рождения женщины, а также указана её национальность.

В середине августа экс-кандидат в президенты Тихановская была вынуждена уехать из Белоруссии в Литву. Она встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель 6 октября, чтобы обсудить пути преодоления политического кризиса в Белоруссии.

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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:РозыскМВД РФСветлана Тихановская
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