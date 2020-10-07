В России объявили Тихановскую в розыск

Данные белорусского оппозиционера Светланы Тихановской внесли в базу разыскиваемых лиц в России, эту информацию можно найти на сайте МВД РФ.



Тихановскую разыскивают по уголовной статье, номер которой не указан. В анкете есть информация о дате и месте рождения женщины, а также указана её национальность.



В середине августа экс-кандидат в президенты Тихановская была вынуждена уехать из Белоруссии в Литву. Она встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель 6 октября, чтобы обсудить пути преодоления политического кризиса в Белоруссии.

