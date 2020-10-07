В России объявили Тихановскую в розыск
Данные белорусского оппозиционера Светланы Тихановской внесли в базу разыскиваемых лиц в России, эту информацию можно найти на сайте МВД РФ.
Тихановскую разыскивают по уголовной статье, номер которой не указан. В анкете есть информация о дате и месте рождения женщины, а также указана её национальность.
В середине августа экс-кандидат в президенты Тихановская была вынуждена уехать из Белоруссии в Литву. Она встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель 6 октября, чтобы обсудить пути преодоления политического кризиса в Белоруссии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 115 / сут.
Умерли
21 865+202 / сут.
Выздоровели
995 тыс.+6 699 / сут.
- СМИ: два человека госпитализированы после взрывов под Рязанью
- «Спартак» и «Зенит» оштрафовали за пиротехнику и нацистскую символику
- Названы даты переговоров в Женеве по конфликту в Карабахе
- В России объявили Тихановскую в розыск
- Мощнейший за 15 лет ураган обрушился на Мексику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru