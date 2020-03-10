Новости за ночь: Путин ответил фразой «мы повторим» на вопрос об итогах Великой Отечественной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС предостерёг вероятных противников страны фразой «мы повторим». Так он ответил на вопрос о Великой отечественной войне, сообщает Ura.ru со ссылкой на telegram-канале «Пул №3».
Речь, вероятно, шла о нападении гитлеровской Германии на СССР. Путин по этому поводу вспомнил крылатую фразу: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».
Полная версия интервью в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» выйдет сегодня, 10 марта. Как передает телеканал «360», эта серия будет посвящена Великой Отечественной войне, Иосифу Сталину и Адольфу Гитлеру.
Ранее агентство ТАСС опубликовало восемь серий интервью с главой государства. Президент, в частности, заявлял, что Россия не собирается ни с кем воевать, рассказывал об идее использовать двойника и о том, почему считает необходимым держать чиновников в тонусе.
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