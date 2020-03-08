Путин объяснил, зачем ограничивать количество президентских сроков

Ограничение числа президентских сроков для одного человека требуется, чтобы гарантировать сменяемость власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью для документального проекта «Пролетев над бездной». Часть проекта показал телеканал «Россия-1» в программе «Вести недели».

«Сейчас вот мы рассматриваем поправки в Конституцию. Звучит очень много разных предложений: и отменить количество сроков, на которые может избираться президент. Но все-таки, на мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», - цитирует президента ТАСС.

Новости за ночь: Путин попросил Госдуму разъяснить россиянам поправки в Конституцию

Глава государства напомнил, что в большинстве стран ограничений по количеству сроков исполнения президентских обязанностей одним человеком нет. Путин отметил, что эту норму в США отменили «с исторической точки зрения» «совсем недавно», дополняет Газета.ru

Голосование по поправкам к Основному закону страны пройдут 22 апреля. Этот день станет выходным оплачиваемым днем.

Ранее эксперты рассказали НСН, в чем главное отличие новой президентской редакции поправок к Конституции.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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