Путин объяснил, зачем ограничивать количество президентских сроков

Ограничение числа президентских сроков для одного человека требуется, чтобы гарантировать сменяемость власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью для документального проекта «Пролетев над бездной». Часть проекта показал телеканал «Россия-1» в программе «Вести недели».

«Сейчас вот мы рассматриваем поправки в Конституцию. Звучит очень много разных предложений: и отменить количество сроков, на которые может избираться президент. Но все-таки, на мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено», - цитирует президента ТАСС.