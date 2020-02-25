Путин рассказал о напряжении для чиновников, «чтобы потряхивало»
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о необходимости постоянно держать в тонусе чиновников, отвечающих за реализацию нацпроектов.
По признанию главы государства, он стремится не просто держать руку на пульсе, но и держать своих подчинённых под напряжением. «Нужно, чтоб [подчиненных] потряхивало, чтобы люди чувствовали свою ответственность», - считает Путин. Как только чиновники выходят из-под постоянного напряжения, они начинают расслабляться, заметил президент.
Ранее Путин заявил, что сложности с исполнением нацпроектов показали сбои в перенастройке системы госуправления, потому что некоторые чиновники на местах не готовы работать по-новому. Президент подчеркнул, что занижать целевые показатели из-за этого не будут.
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