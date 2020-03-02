Путин: Мы не собираемся ни с кем воевать

По словам Путина, в вопросе армии и обороны Россия придерживается понятия разумной достаточности. «Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать», — заявил он.

По тратам на оборону Россия занимает лишь седьмое место: не первом месте США, на втором – Китай, на третьем – Саудовская Аравия, передает Ura.ru.

Путин также подчеркнул, что ежегодно траты на оборону сокращаются, в то время как у других стран наблюдается обратная тенденция.

По словам президента РФ, еще недавно России приходилось догонять другие страны по части разработки вооружений, однако сегодня ситуация изменилась и зарубежные государства ровняются уже на Россию в этом плане.



