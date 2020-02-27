Путин рассказал о своём двойнике

Тогда были предложения использовать дублёров на мероприятиях, где президенту было небезопасно находиться. Однако Путин от использования двойника отказался.

На вопросы корреспондента Андрея Ванденко о том, был ли у Путина двойник и есть ли сейчас, глава государства оба раза ответил отрицательно.

Вопрос о двойниках Путину задавали ещё в 2001 году – тогда интересовалась жительница Костромской области. Сейчас запрос о двойнике Путина – один из самых популярных в Рунете.

