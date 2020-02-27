Путин рассказал о своём двойнике

Президент России Владимир Путин признал, что идея использовать двойника возникала в начале 2000-х годов – в «самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом». Об этом он рассказал в интервью информационному агентству ТАСС.

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Тогда были предложения использовать дублёров на мероприятиях, где президенту было небезопасно находиться. Однако Путин от использования двойника отказался.

На вопросы корреспондента Андрея Ванденко о том, был ли у Путина двойник и есть ли сейчас, глава государства оба раза ответил отрицательно.

Вопрос о двойниках Путину задавали ещё в 2001 году – тогда интересовалась жительница Костромской области. Сейчас запрос о двойнике Путина – один из самых популярных в Рунете.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
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