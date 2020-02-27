Путин рассказал о своём двойнике
Президент России Владимир Путин признал, что идея использовать двойника возникала в начале 2000-х годов – в «самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом». Об этом он рассказал в интервью информационному агентству ТАСС.
Тогда были предложения использовать дублёров на мероприятиях, где президенту было небезопасно находиться. Однако Путин от использования двойника отказался.
На вопросы корреспондента Андрея Ванденко о том, был ли у Путина двойник и есть ли сейчас, глава государства оба раза ответил отрицательно.
Вопрос о двойниках Путину задавали ещё в 2001 году – тогда интересовалась жительница Костромской области. Сейчас запрос о двойнике Путина – один из самых популярных в Рунете.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Поклонская выразила «респект» Соловьёву, выгнавшему экс-депутата Рады
- Шнуров объяснился за удаление политических постов в Instagram
- Консульство РФ в Стамбуле спустя 4 часа отреагировало на задержание россиян
- Ростуризм рекомендовал остановить продажу туров в Италию, Иран и Корею
- Путин рассказал, почему не пользуется гаджетами