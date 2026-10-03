СМИ: КНДР выпустила баллистическую ракету из Вонсана
Северная Корея выпустила баллистическую ракету из Вонсана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.
До этого южнокорейское агентство Yonhap писало, что КНДР выпустила ракету в сторону Японского моря. Позже Reuters со ссылкой на японский телеканал NHK передавало, что она, по предварительной информации, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
По данным Yonhap, ракета пролетела свыше 700 км.
Ранее в МИД КНДР заявили, что наращивание ядерных сил США грозит человечеству страшной катастрофой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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