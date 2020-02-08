Депутат Шерин назвал уловкой обвинения о преследовании спутников-шпионов США

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин объяснил заявления командующего силами НАТО по трансформации Андре Ланата о преследовании Россией и Китаем американских спутников желание освоить военные бюджеты. Об этом политик заявил в интервью RT.

По мнению депутата, обвинение России в космической угрозе – очередная уловка, чтобы получить как можно большее финансирование на военные проекты.

«Очередная байка, которая позволяет наращивать оборонный бюджет… Каждый раз, когда американцы хотят какие-то бюджеты освоить и попытаться где-то завладеть полностью ситуацией, конечно, они объясняют, что это только борьба против России, которая «угрожает», — заявил Шерин.