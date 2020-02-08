Депутат Шерин назвал уловкой обвинения о преследовании спутников-шпионов США
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин объяснил заявления командующего силами НАТО по трансформации Андре Ланата о преследовании Россией и Китаем американских спутников желание освоить военные бюджеты. Об этом политик заявил в интервью RT.
По мнению депутата, обвинение России в космической угрозе – очередная уловка, чтобы получить как можно большее финансирование на военные проекты.
«Очередная байка, которая позволяет наращивать оборонный бюджет… Каждый раз, когда американцы хотят какие-то бюджеты освоить и попытаться где-то завладеть полностью ситуацией, конечно, они объясняют, что это только борьба против России, которая «угрожает», — заявил Шерин.
Ранее верховный командующий сил НАТО по трансформации Андре Ланата заявил, что для альянса представляет опасность маневрирование российских и китайских космических кораблей вблизи спутников западных стран. По словам генерала, Запад теперь сталкивается с опасностями и за пределами орбиты Земли, отмечает Газета.ru
В декабре прошлого года лидеры стран НАТО по итогам встречи в Великобритании объявили космос фронтом своих военных операций.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заверил , что войны в космосе между Россией и США не будет. Он объяснил свои выводы дороговизной и нецелообразностью подбного сценария, который, по его мнению, характерен для Голливуда.
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