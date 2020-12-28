«Новороссия» ещё жива? Украине предрекли потерю шести областей

Бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, в 1997-2000 году возглавлявший милицию Крыма генерал Геннадий Москаль высказал мнение, сильно расходящееся с последними заявлениями из Киева. Политик в эфире интернет-канала «Апостроф» предположил, что Украина может потерять ещё шесть своих областей.

«Проект "Новороссия" не закончился. Все думают, что это "все". Проект "Новороссия" включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», - сказал генерал.

Москаль также признался, что с тревогой наблюдает за сводками украинского Генштаба о перемещении российских войск в Крыму.

Между тем, совсем недавно экономист Зиновий Свереда в эфире киевского телеканала предложил властям Украины взорвать российский мост через Керченский пролив и устроить России Перл-Харбор. Сам он, по всей видимости, гораздо хуже осведомлён о возможностях российских Вооружённых сил, чем генерал Москаль.

Сам факт подобных выступлений на украинском телевидении говорит о деградации украинского общества и его оторванности от реальности, заявил в эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Я думаю, что всё-таки на Украине достаточно много здравомыслящих политиков, даже среди заражённых крайним национализмом, которые прекрасно понимают, что любые военные действия Украины против России, не говоря уже о гипотетическом «Перл-Харборе», закончатся исчезновением Украины как государства. Украина как государство прекратит своё существование», - предположил он.

Президент Украины Владимир Зеленский, однако, готов рассуждать и о перспективе полномасштабной войны с Россией. В интервью украинскому изданию Focus глава государства сказал, что такой вариант развития событий будет плохим и для Москвы, и для Киева. Он пообещал, что в таком случае будут мобилизованы все украинцы, включая женщин.

Но даже сами украинцы поставили заявление Зеленского под сомнение. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН рассказал, что население страны вряд охотно согласится воевать против России.

«Я думаю, что большая часть жителей Украины вообще не воспринимает даже саму идею войны с Россией. Даже по официальным опросам на Украине ее жители плохо относятся к российским властям, но не к самим гражданам России. В этой ситуации я не представляю, как Зеленский сможет мобилизовать жителей Украины на войну с Россией», - отметил он.

По мнению Охрименко, «мода на войну» сейчас осталась только в украинской политике.

Замсекретаря координационного органа при президенте Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос тоже раскритиковал слова Зеленского, предсказав многочисленные случаи дезертирства при такой поголовной мобилизации. По его словам, по опыту 2014 года многие будут уклоняться от мобилизации, да и толку призывать на войну с Россией всех украинцев — мало: многие не обучены держать оружие в руках, пишет «Газета.ру».