Новое поле битвы. Россия готовится защищать Арктику

В Арктике может возникнуть «новый театр конфликта» из-за растущей роли России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена. Он отметил, что Москва модернизирует свои базы в Арктике и строит новые, в том числе в 300 милях от Аляски.



Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков обратил внимание НСН на желание игроков арктического клуба интернационализировать Северный морской путь. На этом фоне Россия готовится защищать свои интересы.

«У большей части арктических игроков, а в арктическом клубе не много стран, есть стремление к так называемой интернационализации Северного морского пути. В этом смысле российская позиция проста – мы готовы предлагать все выгоды Севморпути, как транспортной артерии, мы готовы сопровождать грузы по нему, но это наша национальная транспортная артерия. И мы ее будем поддерживать, развивать и защищать. В этом смысле мы видим серьезную активизацию Соединенных Штатов, они поняли, что следует развивать военный ледокольный флот, мы видим, что Северный фланг НАТО тоже серьезно усиливается. И наши учения Северного флота – это ответ на учения иностранных государств, призванные обозначить, что мы готовы защищать свою транспортную артерию», - добавил он.