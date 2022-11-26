Новое поле битвы. Россия готовится защищать Арктику
У соперников России, претендующих на Арктический регион, нет шансов, считают отечественные эксперты.
Москва готовится к полномасштабному военному конфликту в Арктическом регионе, полагает обозреватель издания 19FortyFive Питер Сучиу. По его данным, авиабазу Нагурское, построенную в 1950-х годах для метеонаблюдений и в качестве коммуникационного форпоста между материковой частью Евразии и Северным полюсом, в настоящее время используют как военный аэродром. С его площадки стартуют истребители-перехватчики МиГ -31.
В Арктике может возникнуть «новый театр конфликта» из-за растущей роли России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена. Он отметил, что Москва модернизирует свои базы в Арктике и строит новые, в том числе в 300 милях от Аляски.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков обратил внимание НСН на желание игроков арктического клуба интернационализировать Северный морской путь. На этом фоне Россия готовится защищать свои интересы.
«У большей части арктических игроков, а в арктическом клубе не много стран, есть стремление к так называемой интернационализации Северного морского пути. В этом смысле российская позиция проста – мы готовы предлагать все выгоды Севморпути, как транспортной артерии, мы готовы сопровождать грузы по нему, но это наша национальная транспортная артерия. И мы ее будем поддерживать, развивать и защищать. В этом смысле мы видим серьезную активизацию Соединенных Штатов, они поняли, что следует развивать военный ледокольный флот, мы видим, что Северный фланг НАТО тоже серьезно усиливается. И наши учения Северного флота – это ответ на учения иностранных государств, призванные обозначить, что мы готовы защищать свою транспортную артерию», - добавил он.
Столкновение интересов России и США в этом отдаленном, но стратегически важном регионе становится все более открытым. Более того, в Арктике Москва и Вашингтон являются главными противниками, но у американцев здесь мало шансов. Об этом в интервью НСН заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.
«В любой войне ключевым является вопрос береговой инфраструктуры. В США такого нет. Район Аляски будет противостоять нашему району на Камчатке, и боевые действия будут вестись в этой зоне – наш Тихоокеанский флот против 7-го флота США. У Америки в этом случае имеется безусловное значительное превосходство. Нашему флоту будет трудно. Но это именно в Тихом океане, в северной его части. Что касается дальнейшего продвижения по направлению к Северному морскому пути – там у американцев нет никаких шансов. Американский флот не приспособлен для действий в ледовых условиях, береговых баз для ведения боевых действий силами авиации там тоже нет, поэтому такие действия не имеют перспективы», - отметил он.
Президент Владимир Путин заявил, что в следующем десятилетии «Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями». Также глава государства сказал о необходимости минимизировать экологические риски от хозяйственной деятельности человека на этом континенте, сообщает ТАСС о результатах встречи президента с волонтерами и добровольцами, которая прошла в режиме видеоконференции.
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