СМИ предположили, когда Аляска вернется в состав России
Названо условие, при котором Аляска вернется в состав России. Об этом пишет американское издание The Hill, которое опубликовало материал, в котором выражена обеспокоенность, что Москва в последние годы уделяет значительное внимание развитию Арктики.
Также отмечается то, что Вашингтон много лет игнорировал Арктику и позволил России там существенно укрепиться. Как говорится в статье, Россия делает серьезную ставку на Северный морской путь, обеспечивающий судоходную связь между Европой и Азией.
The Hill напоминает, что север Канады почти не заселен, а правительство страны заблокировало разработку огромных запасов нефти и газа, открытых в Арктике в 1980-х годах. Российское северное побережье при этом намного лучше освоено – там имеются города и плавучий ядерный реактор.
Кроме того, в издании говорится, что имеется только одно условие, при котором Аляска вернется в состав РФ: «когда ад замерзнет».
Напомним, Россия может нанести контрудар в ответ на санкции США, и тогда Штаты могут потерять Аляску. Ситуация между двумя сверхдержавами «накалились до предела».
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