Госдеп: присутствие США и НАТО в Арктике будет усилено

Американские власти и партнеры по Североатлантическому альянсу намерены наращивать свое присутствие в Арктике, сообщает ТАСС со ссылкой на зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дага Джонса.

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По его словам, этот вопрос будет особенно актуальным после того, как к НАТО присоединятся Швеция и Финляндия. По словам дипломата, Москва наращивает свое присутствие в Арктике, а Пекин ищет способы усилить влияние в этом регионе.

Ранее постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:НАТОСШААрктика
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