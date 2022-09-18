Госдеп: присутствие США и НАТО в Арктике будет усилено
Американские власти и партнеры по Североатлантическому альянсу намерены наращивать свое присутствие в Арктике, сообщает ТАСС со ссылкой на зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дага Джонса.
По его словам, этот вопрос будет особенно актуальным после того, как к НАТО присоединятся Швеция и Финляндия. По словам дипломата, Москва наращивает свое присутствие в Арктике, а Пекин ищет способы усилить влияние в этом регионе.
Ранее постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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