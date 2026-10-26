Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ничем не рискует, начиная новую войну с Ираном, а даже выиграет от этого на выборах, рассказал НСН востоковед Евгений Сатановский.



Генерал-лейтенант армии Израиля Эяль Замир выступил против попытки политического руководства страны отдать приказ о проведении некой военной операции, касающейся Ирана, до предстоящих во вторник выборов в Кнессет. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения. По его данным, Замир противится выполнению операции и требует от Нетаньяху предоставить письменный документ с юридическим обоснованием этого шага. Сатановский объяснил, что это даст Нетаньяху.