Удар на три мандата: Сатановский объяснил, зачем Нетаньяху бомбить Иран
Каждый политик хочет подольше остаться у власти, а итоги выборов в Израиле пока сложно предсказать, заявил НСН Евгений Сатановский.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ничем не рискует, начиная новую войну с Ираном, а даже выиграет от этого на выборах, рассказал НСН востоковед Евгений Сатановский.
Генерал-лейтенант армии Израиля Эяль Замир выступил против попытки политического руководства страны отдать приказ о проведении некой военной операции, касающейся Ирана, до предстоящих во вторник выборов в Кнессет. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения. По его данным, Замир противится выполнению операции и требует от Нетаньяху предоставить письменный документ с юридическим обоснованием этого шага. Сатановский объяснил, что это даст Нетаньяху.
«Все еще идет серьезная война. Если Нетаньяху ударит по Ирану, то это даст ему 2-3 мандата. Насколько можно судить по поведению любых политиков, пребывание у власти является главным и единственным, что для них оправдывает любой шаг, который они предпринимают. На сегодняшний день у оппозиции теоретически голосов больше, на несколько процентов. Но точные результаты — это гадание на кофейной гуще. Политика — это искусство возможного. В Израиле она осложняется тем, что абсолютно непредсказуема. Я видел выборы, которые прошли по плану, один или два раза за всю историю Израиля. Все голосуют за своих и не бегают от партии к партии, что дает минимальную возможность угадать, что будет в этот раз — придут избиратели или не придут на выборы. Когда голосований по пять раз в год, как в последнее время, то некоторой части населения это надоедает. Да и конкуренты у Нетаньяху или уже проигрывали, или душат друг друга, отнимая голоса между собой, так как топчутся на одних и тех же фактах. Да, Нетаньяху коррумпирован и чертовски плох, но он реализовал чаяние народных масс и ударил по Ирану и “Хамасу”, которые долго напрашивались», — отметил он.
Ранее израильский политолог Саймон Ципис назвал НСН риски для Нетаньяху в случае новой войны с Ираном.
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