Вологодский губернатор предложил «Северстали» «зарыть топор войны»
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что рассчитывает восстановить партнерские отношения с компанией «Северсталь» и предложил ей «зарыть топор войны». Его слова приводит РБК.
Он отметил, что текущий конфликт не должен стать затяжным противостоянием «в духе Бивиса и Баттхеда» («Бивис и Баттхед» - популярный американский анимационный телесериал, прим. НСН), и подчеркнул, что регион готов к диалогу. Филимонов предложил «Северстали» вместе работать на благо людей, а не только ради сверхдоходов.
Одним из поводов для конфликта между властями региона и компанией стал отказ компании «Свеза», связанной с «Северсталью», от реализации второй очереди инвестпроекта по глубокой переработке древесины в Вологодской области. Губернатор негативно воспринял отказ, отметив, что компания отказалась открывать рабочие места, но при этом требует «оставить ей лес», что «нецелесообразно», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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