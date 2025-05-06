Вологодский губернатор предложил «Северстали» «зарыть топор войны»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что рассчитывает восстановить партнерские отношения с компанией «Северсталь» и предложил ей «зарыть топор войны». Его слова приводит РБК.

Он отметил, что текущий конфликт не должен стать затяжным противостоянием «в духе Бивиса и Баттхеда» («Бивис и Баттхед» - популярный американский анимационный телесериал, прим. НСН), и подчеркнул, что регион готов к диалогу. Филимонов предложил «Северстали» вместе работать на благо людей, а не только ради сверхдоходов.

«Оружие геноцида»: Губернатор Филимонов предложил запретить вейпы

Одним из поводов для конфликта между властями региона и компанией стал отказ компании «Свеза», связанной с «Северсталью», от реализации второй очереди инвестпроекта по глубокой переработке древесины в Вологодской области. Губернатор негативно воспринял отказ, отметив, что компания отказалась открывать рабочие места, но при этом требует «оставить ей лес», что «нецелесообразно», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СеверстальВологодская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры