«Никакой сделки»: Сатановский оценил угрозу Байдена ударить по Ирану

Накануне президент США Джо Байден заявил, что страна может применить силу против Ирана в качестве «последнего средства» в случае неудачи переговоров по перезаключению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - чтобы Тегеран не получил ядерное оружие. Евгений Сатановский отметил, что подобные заявления Байдена - это пустые слова.

«Такое заявление никак не повлияет на переговоры. Иранцев в данном случае пугать совершенно бесполезно. Никто не собирался ни с кем договариваться. Еще Трамп ввел против иранцев ограничения, которые они считают недопустимыми. Они требуют снять ограничения на иранские организации и структуры, которые были введены после того, как Трамп, нарушив все обязательства США, вывел Америку из ядерной сделки. Американцы этого не хотят, поэтому никакой ядерной сделки не будет, это и так уже понятно», - сказал Сатановский.

По его словам, на сегодняшний день США закончили историю своей активности на Ближнем Востоке, как минимум, на десятилетие.