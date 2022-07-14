«Никакой сделки»: Сатановский оценил угрозу Байдена ударить по Ирану
Американцы прекратили активность на Ближнем Востоке на ближайшие 10 лет, предположил в эфире НСН востоковед Евгений Сатановский.
Ядерной сделки между США и Ираном не будет, американцы изначально не хотели ни о чем договариваться, Байден просто ведет стандартную линию американских президентов, заявил ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне президент США Джо Байден заявил, что страна может применить силу против Ирана в качестве «последнего средства» в случае неудачи переговоров по перезаключению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - чтобы Тегеран не получил ядерное оружие. Евгений Сатановский отметил, что подобные заявления Байдена - это пустые слова.
«Такое заявление никак не повлияет на переговоры. Иранцев в данном случае пугать совершенно бесполезно. Никто не собирался ни с кем договариваться. Еще Трамп ввел против иранцев ограничения, которые они считают недопустимыми. Они требуют снять ограничения на иранские организации и структуры, которые были введены после того, как Трамп, нарушив все обязательства США, вывел Америку из ядерной сделки. Американцы этого не хотят, поэтому никакой ядерной сделки не будет, это и так уже понятно», - сказал Сатановский.
По его словам, на сегодняшний день США закончили историю своей активности на Ближнем Востоке, как минимум, на десятилетие.
«Байден, конечно, может что-то говорить… Ему же надо объяснять израильтянам и саудовцам в ходе визита на Ближний Восток, что Америка не бросила их, как на самом деле происходит. Но де-факто США закончили историю своей активности на Ближнем Востоке, как минимум, на десятилетие. Байден ведет стандартную линию американских президентов. Какая разница, что говорит президент США и что он будет делать? Все равно он не будет делать то, чего от него ждут», - сказал Сатановский.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Позднее в Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
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