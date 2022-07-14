Байден: США готовы атаковать Иран

США готовы атаковать Иран, чтобы военные Исламской республики не получили доступ к ядерному оружию. Об этом американский президент Джо Байден в ходе своего визита в Израиль заявил в эфире местного телеканала 12.

По его словам, это произойдёт в случае если переговоры по перезаключению совместного всеобъемлющего плана действий будут провалены.

Как сообщает в четверг портал Axios со ссылкой на американских чиновников, лидер США в ходе двусторонних переговоров попросит израильского премьера Яира Лапида подключиться к поставкам вооружений Украине.