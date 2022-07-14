Байден: США готовы атаковать Иран
США готовы атаковать Иран, чтобы военные Исламской республики не получили доступ к ядерному оружию. Об этом американский президент Джо Байден в ходе своего визита в Израиль заявил в эфире местного телеканала 12.
По его словам, это произойдёт в случае если переговоры по перезаключению совместного всеобъемлющего плана действий будут провалены.
Как сообщает в четверг портал Axios со ссылкой на американских чиновников, лидер США в ходе двусторонних переговоров попросит израильского премьера Яира Лапида подключиться к поставкам вооружений Украине.
В мае этого года, как сообщали СМИ, Израиль отклонил просьбу США позволить Берлину поставить Киеву противотанковые ракеты, произведенные в Германии с использованием израильских технологий.
Ранее сообщалось, что Байден растерялся при сходе в аэропорту Израиля.
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