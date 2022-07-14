Байден: США готовы атаковать Иран

США готовы атаковать Иран, чтобы военные Исламской республики не получили доступ к ядерному оружию. Об этом американский президент Джо Байден в ходе своего визита в Израиль заявил в эфире местного телеканала 12.

По его словам, это произойдёт в случае если переговоры по перезаключению совместного всеобъемлющего плана действий будут провалены.

Как сообщает в четверг портал Axios со ссылкой на американских чиновников, лидер США в ходе двусторонних переговоров попросит израильского премьера Яира Лапида подключиться к поставкам вооружений Украине.

Байден – в Израиль, Путин – в Иран: Президенты поборются за Ближний Восток

В мае этого года, как сообщали СМИ, Израиль отклонил просьбу США позволить Берлину поставить Киеву противотанковые ракеты, произведенные в Германии с использованием израильских технологий.

Ранее сообщалось, что Байден растерялся при сходе в аэропорту Израиля.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИранИзраильСШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры