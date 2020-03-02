Никаких гарантий: Россия предупредила Турцию об опасностях сирийского неба

Сирийское небо в последние стало особенно опасным на фоне обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации, к которой привёл авиаудар ВС Сирии по наступающим вместе с боевиками турецким военнослужащим. Тогда погибли 36 военнослужащих. Российская сторона заявила, что предприняла все меры для прекращения сирийской атаки после того, как узнала о пострадавших турках.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в интервью НСН высказал мнение, что нынешняя позиция России по ситуации в Сирии не требует корректировки.

«Позиция Москвы изначально была выверенной, адекватной и в полной мере соответствует резолюциям Совета безопасности ООН по Сирии, так и договоренностям в астанинском формате. Ничего из того, что делает Россия, не вступает в противоречие ни с первым, ни со вторым. К сожалению, многое из того, что делает Турция, вступает в противоречие и с решениями Совбеза ООН, и с договоренностями в рамках астанинской тройки», - считает он.

По информации агентства SANA, на днях Турция сбила два самолёта сирийских ВВС. В то же время турецкие СМИ приписали удачные попадания силам сирийской оппозиции – которую, по сути, щедро снабжает Анкара. Сирийские военные 1 марта похвастались шестью сбитыми в Идлибе ударными беспилотниками ВС Турции.

Турция проводит в Идлибе операцию «Весенний щит». Её цели министр обороны страны Хулуси Акар описывает как «предотвращение преступлений режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции». По информации агентства Anadolu, ВС Турции накануне разрушили стратегически важный военный аэродром в районе Найраба (провинция Алеппо), а «умеренная» сирийская оппозиция выбила сторонников Башара Асада из девяти населённых пунктов.

На фоне масштабных боевых действий на севере Сирии готовится встреча президентов России и Турции. Турецкий лидер Эрдоган уже предложил Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт, оставив турков «один на один» с режимом Башара Асада.

Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в беседе с НСН отметил «вызывающую неуступчивость» Эрдогана. По его мнению, на предстоящих переговорах с Эрдоганом Владимир Путин будет в «тяжёлом положении», потому что Анкара может настаивать на отказе Москвы от поддержки Башара Асада.

