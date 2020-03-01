Косачев: Россия не будет корректировать свои действия в Сирии из-за Турции
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в интервью НСН оценил шансы России договориться с Турцией о прекращении конфликта в Сирии.
Глава минобороны Турции Хулуси Акар Турция прояснил цели проведения операции «Щит весны», которая проходит на северо-западе Сирии. По словам военачальника, Турция не намерена создавать вооруженное противостояние с Россией, сообщает агентство Anadolu. «Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии», - цитирует заявление Акара РИА Новости.
Как заявил министр обороны Турции, перед военными стоит задача противостоять силам президента Сирии Башара Асада, а также «устранение радикализации и предотвращение миграции».
В ситуации обострения конфликта в сирийском Идлибе председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил в интервью НСН, что позиция России по Сирии в настоящее время не требует корректировки.
«Не вижу никакого смысла в корректировки позиции России по Сирии. Во многом, именно благодаря России удалось сохранить территориальную целостность Сирии и существенно потеснить позиции международного терроризма в этой стране. Позиция Москвы изначально была выверенной, адекватной и в полной мере соответствует резолюциям Совета безопасности ООН по Сирии, так и договоренностям в астанинском формате. Ничего из того, что делает Россия, не вступает в противоречие ни с первым, ни со вторым. К сожалению, многое из того, что делает Турция, вступает в противоречие и с решениями Совбеза ООН, и с договоренностями в рамках астанинской тройки», - заявил эксперт.
Константин Косачёв считает, что именно Анкара должна скорректировать свои действия в Сирии.
«В заявлениях турецкой стороны разумное зерно сохраняется. Там по-прежнему есть уложения территориальной целостности и суверенитета Сирии, осознание совместных действий по подавлению терроризма на территории Сирии. Считаю, у Турции есть все возможности вернуться к выполнению договоренностей, которые были достигнуты в последние месяцы, а, может быть, и годы. Но здесь все зависит от турецкой стороны - от наличия у нее, помимо собственных геополитических амбиций, осознания собственной ответственности за события в Сирии и вокруг нее», - сказал сенатор.
Ранее руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН обратил внимание на то, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выдвигает заведомо неисполнимы условия - просит президента России Владимира Путина не вмешиваться в конфликт в Сирии. Востоковед объясняет, почему Россия не может отказаться от выполнения своих обязательств перед правительством Башара Асада.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Путин расширил программу маткапитала
- Главы МИД России и Турции начали подготовку к встрече двух президентов
- В Белоруссии зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом
- В США просчитали последствия ядерного удара по своей территории
- Журналистов Sputnik Турция освободили