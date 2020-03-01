Косачев: Россия не будет корректировать свои действия в Сирии из-за Турции

В ситуации обострения конфликта в сирийском Идлибе председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил в интервью НСН, что позиция России по Сирии в настоящее время не требует корректировки.

«Не вижу никакого смысла в корректировки позиции России по Сирии. Во многом, именно благодаря России удалось сохранить территориальную целостность Сирии и существенно потеснить позиции международного терроризма в этой стране. Позиция Москвы изначально была выверенной, адекватной и в полной мере соответствует резолюциям Совета безопасности ООН по Сирии, так и договоренностям в астанинском формате. Ничего из того, что делает Россия, не вступает в противоречие ни с первым, ни со вторым. К сожалению, многое из того, что делает Турция, вступает в противоречие и с решениями Совбеза ООН, и с договоренностями в рамках астанинской тройки», - заявил эксперт.