Востоковед удивился упрямству Эрдогана в Сирии
Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН рассказал, о чем будут договариваться на личной встрече по Сирии Путин и Эрдоган.
Министр обороны Германии, лидер правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС), Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что Евросоюзу и США необходимо усилить давление на президента России Владимира Путина и сирийского лидера Башара Асада для прекращения военных действий в Сирии.
«ЕС и США должны теперь работать вместе, чтобы усилить давление на Асада и Путина, чтобы проложить путь для политических переговоров и положить конец ужасной войне в Сирии», —заявила Крамп-Карренбауэр в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко заявил в эфире НСН, что удивлен безоговорочной позицией турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который продолжает агрессию в Сирии и просит президента России Владимира Путина не вмешиваться в конфликт на этой территории.
«Откровенно говоря, я сам немножко удивлен вызывающей неуступчивости Эрдогана. Может быть, он знает то, чего не знаем мы, может быть, рассчитывает на безоговорочную помощь Запада? Но если бы это было так, то шантаж с мигрантами (Турция 29 февраля открыла границы для сирийских беженцев, стремящихся в ЕС, нарушив договоренности 2016 года – прим. НСН) работает не в пользу Турции. Не секрет, Эрдогана в Европе не любят.
И Путин, и Эрдоган – политики, люди. Они совершают ошибки. Сейчас им надо разобраться между собой – приостановить волну, пойти на какие-то уступки. Причем, не Путину, а, скорее, Эрдогану», - отметил эксперт.
Алексей Малашенко считает, что запланированная встреча российского президента Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу деэскалации конфликта в Идлибе (Сирия) должна состояться. По мнению востоковеда, сам факт переговоров подтвердит желание обоих президентов решить его дипломатическим путем.
«Об этом сейчас не говорит только ленивый – и Путин, И Эрдоган, и президент Ирана. Поэтому сам факт встречи важен, поскольку открыта перспектива для дипломатического урегулирования сирийского конфликта. На каким именно образом – не понятно. Потому что не понятна позиция Эрдогана – его требования к России невыполнимы (имеется ввиду озвученная в ходе телефонных переговоров с президентом РФ В.Путиным оставить Турцию «один на один» с сирийскими войсками – прим. НСН). Если Эрдоган будет на этом настаивать, то не представляю, о чем вообще можно говорить. Тогда все астнинские, сочинские соглашения уходят в нуль.
Если Россия откажется от поддержки Башара Асада, то тогда – за что боролись? Россию и уважали на Востоке за избранную позицию. Да, Башара там никто не любит. Но если его там сейчас бросить, кто с ним вообще будет разговаривать? Поэтому у Путина очень тяжелое положение, которое он создал себе сам – на свою голову», - отметил эксперт.
При этом Малашенко убежден, что русско-турецкой войны «точно не будет, но неприятностей мы насмотримся».
Ранее руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эфире НСН оценил острую фазу напряженности в сирийском Идлибе.
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