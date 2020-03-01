Востоковед удивился упрямству Эрдогана в Сирии

Министр обороны Германии, лидер правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС), Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что Евросоюзу и США необходимо усилить давление на президента России Владимира Путина и сирийского лидера Башара Асада для прекращения военных действий в Сирии.

«ЕС и США должны теперь работать вместе, чтобы усилить давление на Асада и Путина, чтобы проложить путь для политических переговоров и положить конец ужасной войне в Сирии», —заявила Крамп-Карренбауэр в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко заявил в эфире НСН, что удивлен безоговорочной позицией турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который продолжает агрессию в Сирии и просит президента России Владимира Путина не вмешиваться в конфликт на этой территории.

«Откровенно говоря, я сам немножко удивлен вызывающей неуступчивости Эрдогана. Может быть, он знает то, чего не знаем мы, может быть, рассчитывает на безоговорочную помощь Запада? Но если бы это было так, то шантаж с мигрантами (Турция 29 февраля открыла границы для сирийских беженцев, стремящихся в ЕС, нарушив договоренности 2016 года – прим. НСН) работает не в пользу Турции. Не секрет, Эрдогана в Европе не любят.