Эрдоган предложил Путину не вмешиваться в сирийский конфликт
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о просьбе к главе России Владимиру Путину не вмешиваться в военное противостояние турецких войск и сирийской правительственной армии в Идлибе.
«Сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем что нужно», — заявил Эрдоган в Стамбуле.
Также Эрдоган уточнил число турецких военных, погибших при авиаударе сирийской армии в Идлибе. Оно возросло с 33 до 36 человек.
Напомним, сирийские правительственные войска обстреляли в Идлибе турецких военных. В Минобороны России уточнили, что сирийские военные атаковали населенный пункт Бехун с террористами, который расположен в зоне идлибского конфликта. Указывается, что в районе Бехуна турецких военных, которые там оказались, не должно было быть.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в эфире НСН ответил на призыв к России представителя США при ООН Келли Крафт «посадить боевые самолеты» в Сирии. Парламентарий заявил, что США перепутали страну, с которой могут говорить «таким тоном» и должны извиниться за подобные выражения.
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