Эрдоган предложил Путину не вмешиваться в сирийский конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о просьбе к главе России Владимиру Путину не вмешиваться в военное противостояние турецких войск и сирийской правительственной армии в Идлибе.

«Сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем что нужно», — заявил Эрдоган в Стамбуле.

Также Эрдоган уточнил число турецких военных, погибших при авиаударе сирийской армии в Идлибе. Оно возросло с 33 до 36 человек.