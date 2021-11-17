Турция готова применять ЗРК С-400 «в нужном месте»
Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что закупленные у Москвы зенитно-ракетные комплексы С-400 будут использоваться «в нужном месте», сообщает «РЕН ТВ».
Так он ответил на вопросы депутатов в парламенте. «Все должны знать, что С-400 будут использоваться в нужном месте и в нужное время», — сообщил глава Минобороны.
По его словам, Анкара готова объяснить, почему претензии США по закупке комплексов являются необоснованными. Акар напомнил, что С-400, как и С-300, остаются системами оборонного назначения.
Как сообщил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, покупка Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 (ЗРС) «стоила того», несмотря на возникшие впоследствии сложности в отношениях США.
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