Турецкие СМИ вновь включили российские республики в «тюркский мир»
Турецкая газета Karar назвала 10 российских регионов «тюркскими республиками», среди них оказались Татарстан, Башкирия, Чувашия, Якутия, Алтайский край, Дагестан и другие.
Кроме того, материал о «полунезависимых турецких государствах» опубликовало также издание Yeniçağ. В их число вошли также республики Хакасия и Тыва, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.
Это уже не первый подобный случай. Ранее в Twitter Партии националистического движения (ПНД) Турции была размещена фотография карты «Турецкого мира», которую держит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер ПНД Девлет Бахчели. Согласно карте, в зону тюркского влияние попадает Татарстан, Башкирия, юг России, часть Восточной Сибири, а также Азербайджан, Казахстан и другие суверенные государства.
При этом территориальные претензии отдельных турецких политиков не могут повлиять на реальные отношения между Турцией и Россией, заявил экс-глава пресс-центра президента Татарстана, политолог Ирек Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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