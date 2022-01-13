Эрдоган заявил о намерении Турции полноправно вступить в Евросоюз
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении полноправного вступления в Европейский союз. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам турецкого лидера, страна сталкивается с шагами по затягиванию этого процесса. Он призвал отдельные страны не саботировать диалог Анкары и ЕС по данному вопросу, ссылаясь на необходимость «солидарности» внутри союза.
Эрдоган назвал Турцию «ключом к урегулированию проблем» Евросоюза.
Турция в 1987 году подала заявку на вступление в ЕС. Переговоры об этом начались только в 2005 году.
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