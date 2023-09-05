«Ничего не сможет!»: Депутат Куринный заявил, что Слуцкий проиграет дебаты с ним

Накануне вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов резко ответил Алексею Куринному, оскорбившему его партию и вызвавшему на дебаты Слуцкого. Чернышов заявил, что Куриный является «рядовым депутатом», который еще «не подрос» для дебатов с лидером ЛДПР и подчеркнул, что готов сам с ним пообщаться. Куринный через НСН заявил, что Чернышову стоит вспомнить закон о статусе депутата.

«Мы одинаковые депутаты. Может быть, от собственной важности Чернышов уже трескается. Депутаты все равны, пусть почитает закон о статусе. Некоторым из них просто даны полномочия административные исключительно в целях организации работы Госдумы. Но не в целях казаться выше, больше и важнее, чем все остальные. Если Слуцкий боится, пусть так и скажет. Я уверен, что он проиграет и ничего не сможет сказать вразумительного. Лучше Слуцкий, но если Чернышов готов – пожалуйста», - сказал Куринный.

Он отметил, что партия ЛДПР сегодня вводит избирателей в заблуждение, за что должна ответить.

«Я говорил о моей родной Ульяновской области и о волшебных обещаниях местной ЛДПР, об откровенном вранье. Так как здесь никто отвечать не собирается, я обратился к ее лидеру, к Слуцкому. Попытка Чернышова что-то куда-то передернуть, к нашей конкретной ситуации никакого отношения не имеет. Пусть он приедет и объяснит, что все это правда, хотя это не так, или признает, что его партия распространяет сегодня, как минимум, недостоверную информацию, вводит избирателя в заблуждение», - указал собеседник НСН.

Также Куринный прокомментировал слова Чернышова о том, что КПРФ «везде проигрывает». Депутат заявил, что проигрывает везде... ЛДПР.