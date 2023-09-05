«Ничего не сможет!»: Депутат Куринный заявил, что Слуцкий проиграет дебаты с ним

ЛДПР вводит в заблуждение своих избирателей и должна ответить за это, отметил в эфире НСН депутат Алексей Куринный. 

Депутат Госдумы от КПРФ и лидер коммунистов Ульяновской области Алексей Куринный в интервью НСН заявил, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий боится дебатов с ним. По словам Куринного, Слуцкий не сможет сказать ничего вразумительного и проиграет.

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Накануне вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов резко ответил Алексею Куринному, оскорбившему его партию и вызвавшему на дебаты Слуцкого. Чернышов заявил, что Куриный является «рядовым депутатом», который еще «не подрос» для дебатов с лидером ЛДПР и подчеркнул, что готов сам с ним пообщаться. Куринный через НСН заявил, что Чернышову стоит вспомнить закон о статусе депутата.

«Мы одинаковые депутаты. Может быть, от собственной важности Чернышов уже трескается. Депутаты все равны, пусть почитает закон о статусе. Некоторым из них просто даны полномочия административные исключительно в целях организации работы Госдумы. Но не в целях казаться выше, больше и важнее, чем все остальные. Если Слуцкий боится, пусть так и скажет. Я уверен, что он проиграет и ничего не сможет сказать вразумительного. Лучше Слуцкий, но если Чернышов готов – пожалуйста», - сказал Куринный.

Он отметил, что партия ЛДПР сегодня вводит избирателей в заблуждение, за что должна ответить.

«Я говорил о моей родной Ульяновской области и о волшебных обещаниях местной ЛДПР, об откровенном вранье. Так как здесь никто отвечать не собирается, я обратился к ее лидеру, к Слуцкому. Попытка Чернышова что-то куда-то передернуть, к нашей конкретной ситуации никакого отношения не имеет. Пусть он приедет и объяснит, что все это правда, хотя это не так, или признает, что его партия распространяет сегодня, как минимум, недостоверную информацию, вводит избирателя в заблуждение», - указал собеседник НСН.

Также Куринный прокомментировал слова Чернышова о том, что КПРФ «везде проигрывает». Депутат заявил, что проигрывает везде... ЛДПР.

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«Не знаю, где проигрывает КПРФ. По большому счету, пока проигрывает везде ЛДПР. Да, администрация президента делает на них ставку, да, в них вложили огромные деньги. В Ульяновской области вложили более 100 млн рублей, чтобы реанимировать бренд. Но, мне кажется, он уйдет туда же, куда уйдет их бессменный, полусумасшедший лидер господин Жириновский», - резюмировал депутат.

Так, 5 сентября Алексей Куринный в пылу предвыборной борьбы оскорбил членов партии ЛДПР, а также их сторонников. Коммунист напомнил о предвыборных обещаниях ЛДПР, заявив, что политики либо не разбираются в бюджетном процессе, либо врут. А тех, кто им верит, Куринный назвал «людьми с глубокой степенью умственной недостаточности», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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