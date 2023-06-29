«Абсурд и нелепость»: Делягин ответил на претензии Чернышова к «богатым москвичам»

Супербогатые люди есть во всех российских регионах, отдельных «претензий» к москвичам в виде налогов быть не должно, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с НСН.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил главе ФНС Даниилу Егорову письмо с предложением увеличить ставку НДФЛ до 20% для граждан, которые зарабатывают в год более 25 миллионов рублей. Он отметил, что «будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы». Он призвал направить «налог на "Патрики"» на развитие не таких популярных, но не менее значимых районов, как Бутово, Текстильщики, Печатники. Делягин не понял, чем именно москвичи не угодили Чернышову.