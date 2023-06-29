«Абсурд и нелепость»: Делягин ответил на претензии Чернышова к «богатым москвичам»
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил в эфире НСН, что супербогатые граждане есть во всех регионах страны.
Супербогатые люди есть во всех российских регионах, отдельных «претензий» к москвичам в виде налогов быть не должно, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с НСН.
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил главе ФНС Даниилу Егорову письмо с предложением увеличить ставку НДФЛ до 20% для граждан, которые зарабатывают в год более 25 миллионов рублей. Он отметил, что «будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы». Он призвал направить «налог на "Патрики"» на развитие не таких популярных, но не менее значимых районов, как Бутово, Текстильщики, Печатники. Делягин не понял, чем именно москвичи не угодили Чернышову.
«Региональные налоги у нас в стране не вводятся, уважаемому вице-спикеру стоит почитать Налоговый кодекс. Судя по невнятности, непроработанности инициативы, это предвыборный популизм. Это странно. Идея правильная, но исполнение хромает, это оборачивается абсурдом. Выглядит как нелепость. Смею заметить также, что в Москве есть районы намного хуже Текстильщиков. Просто вице-спикер про эти районы ничего не слышал», - отметил Делягин.
Собеседник НСН напомнил, что супербогатые граждане есть во всех российских регионах.
«Я целиком поддерживаю идею прогрессивной шкалы налогообложения, то есть, бедные платить не должны, богатые должны платить больше. Я не понимаю, почему это должно касаться только москвичей. Возможно, вице-спикер не знает, что в стране есть еще несколько регионов. У нас только в Москве богатые люди есть с доходом выше 25 миллионов? Есть богатые люди, которые живут в Питере, в Ямало-Ненецком автономном округе достаточно много зарабатывают. Есть супербогатые люди во всех регионах. Очень многие из них легально богатые, они свои доходы получают легально. Не все, но много», - резюмировал он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что бюджет в случае увеличения налога для богатых дополнительно получит больше триллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине начались учения по отработке действий в случае ЧС на Запорожской АЭС
- Предмет «Основа безопасности и защита Родины» появится в российских школах вместо ОБЖ
- Российские ученые впервые показали эффективность коррекции ПТСР сырной диетой
- В российский аналог «Википедии» добавят персонализацию контента и аудиоформат
- В тайге в Кузбассе потерялись трое подростков
- Курс доллара превысил 87 рублей
- Рогов: Российские военные сдерживают атаку ВСУ на Ореховском направлении
- В Орехово-Зуеве мужчина открыл огонь по полицейским
- FT: Командующий НАТО в Европе заявил об отсутствии заметных успехов ВСУ
- Роспотребнадзор выявил норовирус в амурском лагере «Белые горы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru