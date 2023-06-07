Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября
7 июня 202312:03
Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября, решение принято на заседании столичного парламента.
Днем единого голосования на выборах в органы государственной власти российских субъектов указано второе воскресенье сентября, когда истекают сроки полномочий указанных органов.
Ранее глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, зачем на выборах мэра Москвы нужна «Единая Россия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября
- ДДТ открыла предзаказ на новый альбом «Сборник песен №2»
- Иран создаст газовый хаб при участии России
- Гладков: Беспилотники атаковали Шебекинский округ 26 раз за сутки
- Возлюбленная Пикассо умерла в 101 год
- Китай призвал Россию и Украину соблюдать гуманитарное право после разрушений на Каховской ГЭС
- Молдавия решила денонсировать ряд соглашений с СНГ
- Сноуден заявил, что изначально не собирался оставаться в России
- Депутаты: «Мистер сидр» был отмечен региональным знаком качества в 2021 году
- СМИ узнали о потасовке иноагента Понасенкова в Москве
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru