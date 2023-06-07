Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября

Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября, решение принято на заседании столичного парламента.

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Днем единого голосования на выборах в органы государственной власти российских субъектов указано второе воскресенье сентября, когда истекают сроки полномочий указанных органов.

Ранее глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, зачем на выборах мэра Москвы нужна «Единая Россия».

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ФОТО: РИА Новости/Артем Житенев
ТЕГИ:МоскваВыборы Мэра Москвы

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