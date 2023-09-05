«Готовы оплатить врачей!»: В ЛДПР ответили оскорбившему их коммунисту Куринному

Вместо критики партий-конкурентов коммунисту Алексею Куринному следует разобраться с происходящим в КПРФ, а также провериться у врачей на «самодостаточность и интеллектуальные возможности». Об этом заявил депутат от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов, предложивший в эфире НСН взять на себя оплату медицинских услуг.

Депутат Госдумы от КПРФ и лидер коммунистов Ульяновской области врач Алексей Куринный в пылу предвыборной борьбы оскорбил членов партии ЛДПР, а также их сторонников. Политик напомнил о предвыборных обещаниях партии, заявив, что политики не разбираются в бюджетном процессе, либо врут. А тех, кто им верит, Куринный назвал «людьми с глубокой степенью умственной недостаточности». Коммунист также вызвал на дебаты лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.