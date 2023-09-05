«Готовы оплатить врачей!»: В ЛДПР ответили оскорбившему их коммунисту Куринному

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в эфире НСН вспомнил классику и предложил коллеге-коммунисту медицинскую помощь.

Вместо критики партий-конкурентов коммунисту Алексею Куринному следует разобраться с происходящим в КПРФ, а также провериться у врачей на «самодостаточность и интеллектуальные возможности». Об этом заявил депутат от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов, предложивший в эфире НСН взять на себя оплату медицинских услуг.

Депутат Госдумы от КПРФ и лидер коммунистов Ульяновской области врач Алексей Куринный в пылу предвыборной борьбы оскорбил членов партии ЛДПР, а также их сторонников. Политик напомнил о предвыборных обещаниях партии, заявив, что политики не разбираются в бюджетном процессе, либо врут. А тех, кто им верит, Куринный назвал «людьми с глубокой степенью умственной недостаточности». Коммунист также вызвал на дебаты лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал учить детей подавать сигнал о помощи
«Я готов оплатить медицинские услуги по проверке господина Куринного на его самодостаточность и интеллектуальные возможности. Хотя я могу сделать определенные выводы и без проверки. С другой стороны, пусть он обратится с вопросами к Леониду Зюганову [кандидат в мэры Москвы и внук председателя КПРФ Геннадия Зюганова, прим. НСН], который не ходит на предвыборные дебаты и обещает абсолютно глупые инициативы. Пусть сначала разберется с происходящим в своей партии. У Пушкина есть хорошая фраза: в чужом глазу соринку ты увидишь, в своем – не увидишь ты бревна. Пусть изучает классику. Если не хватит интеллектуального уровня, пусть обратится ко мне, посоветую ему хорошие книжки», - ответил ему Чернышов.

Выпад Куринного в адрес ЛДПР он объяснил низкими рейтингами коммунистов.

«[Претензии возникли, потому что] коммунисты везде проигрывают. В Москве, в регионах. Предсмертные конвульсии КПРФ. Я с большим удовольствием пообщаюсь с Куринным. Пусть приходит ко мне, налью ему чайку. Если потребуется, поменяю капельницу», - добавил депутат.

Он считает, что Куринному "не по статусу" бросать вызов лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому.

«Кто такой Куринный, чтобы вызывать лидера ЛДПР? Он рядовой депутат. Как только подрастет, тогда пусть и говорит про лидера нашей партии. А пока, к сожалению, как есть. Если нужно, мы можем его обнять и поплакать», - заключил Чернышов.

Ранее в Кемеровской области кандидаты в депутаты заксобрания Кузбасса от ЛДПР и КПРФ не пришли на теледебаты, сообщает Telegram-канал «Ра﻿диоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КПРФЛДПР

Горячие новости

Все новости

партнеры