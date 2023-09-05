«Готовы оплатить врачей!»: В ЛДПР ответили оскорбившему их коммунисту Куринному
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в эфире НСН вспомнил классику и предложил коллеге-коммунисту медицинскую помощь.
Вместо критики партий-конкурентов коммунисту Алексею Куринному следует разобраться с происходящим в КПРФ, а также провериться у врачей на «самодостаточность и интеллектуальные возможности». Об этом заявил депутат от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов, предложивший в эфире НСН взять на себя оплату медицинских услуг.
Депутат Госдумы от КПРФ и лидер коммунистов Ульяновской области врач Алексей Куринный в пылу предвыборной борьбы оскорбил членов партии ЛДПР, а также их сторонников. Политик напомнил о предвыборных обещаниях партии, заявив, что политики не разбираются в бюджетном процессе, либо врут. А тех, кто им верит, Куринный назвал «людьми с глубокой степенью умственной недостаточности». Коммунист также вызвал на дебаты лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.
«Я готов оплатить медицинские услуги по проверке господина Куринного на его самодостаточность и интеллектуальные возможности. Хотя я могу сделать определенные выводы и без проверки. С другой стороны, пусть он обратится с вопросами к Леониду Зюганову [кандидат в мэры Москвы и внук председателя КПРФ Геннадия Зюганова, прим. НСН], который не ходит на предвыборные дебаты и обещает абсолютно глупые инициативы. Пусть сначала разберется с происходящим в своей партии. У Пушкина есть хорошая фраза: в чужом глазу соринку ты увидишь, в своем – не увидишь ты бревна. Пусть изучает классику. Если не хватит интеллектуального уровня, пусть обратится ко мне, посоветую ему хорошие книжки», - ответил ему Чернышов.
Выпад Куринного в адрес ЛДПР он объяснил низкими рейтингами коммунистов.
«[Претензии возникли, потому что] коммунисты везде проигрывают. В Москве, в регионах. Предсмертные конвульсии КПРФ. Я с большим удовольствием пообщаюсь с Куринным. Пусть приходит ко мне, налью ему чайку. Если потребуется, поменяю капельницу», - добавил депутат.
Он считает, что Куринному "не по статусу" бросать вызов лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому.
«Кто такой Куринный, чтобы вызывать лидера ЛДПР? Он рядовой депутат. Как только подрастет, тогда пусть и говорит про лидера нашей партии. А пока, к сожалению, как есть. Если нужно, мы можем его обнять и поплакать», - заключил Чернышов.
Ранее в Кемеровской области кандидаты в депутаты заксобрания Кузбасса от ЛДПР и КПРФ не пришли на теледебаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении
- Нефть Brent преодолела цену $90 за баррель
- В Москве объявили о полной готовности системы ДЭГ к выборам
- Захарова обвинила Киев в ударах австралийскими дронами по территории России
- СМИ: Британский танк Challenger 2 уничтожен впервые за 30 лет
- Продажи новых легковых автомобилей России в августе выросли на 42 процента
- Вице-премьер Новак: Россия будет сокращать поставки нефти за рубеж до конца года
- Глава СПЧ призвал радикально изменить школьную программу
- Десять городов РФ получат почетное звание «Город трудовой доблести»
- Le Monde: Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru