«Ни гегемонии, ни давления»: Гусман назвал сильные стороны сообщества БРИКС
На Медиасаммите БРИКС присутствуют представители около полусотни стран-участниц сообщества, рассказал корреспонденту НСН Михаил Гусман.
Ответственный секретарь Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП), первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман рассказал корреспонденту НСН о Медиасаммите БРИКС и главных задачах сообщества.
«Медиасаммит БРИКС - это важный институт всего движения БРИКС, потому что именно благодаря сотрудничеству медийных институтов БРИКС, те вопросы, которые решаются на саммитах и на других платформах БРИКС, доносятся до соответствующих обществ. В Казани в октябре пройдет саммит БРИКС, где будут главы государств стран-участниц, там будет гораздо больше представленных стран по формуле БРИКС+. Именно по этой же формуле мы собрали Медиасаммит БРИКС, где присутствуют представители почти 50 стран, руководители медийных институтов этих стран, представляющих мировое большинство. У нас уже сегодня прошел очень интересный разговор о вопросах взаимосотрудничества, о мерах совместных проектов, о том, как противодействовать давлению западных информационных потоков на наши страны. Это все важные и нужные темы, о которых мы будем говорить и завтра и которые стоят в повестке медиасаммита БРИКС», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, главная задача сообщества БРИКС - поиск общих интересов стран-участниц.
«Целый ряд стран выразил большой интерес к участию в БРИКС: Белоруссия, Азербайджан, Турция и другие. БРИКС - сообщество, которое никому не навязывает свои правила, свою какую-то гегемонию, свое давление. Это объединение, которое ищет общие интересы, это самое главное. Поиск общих интересов стран, находящихся в самых разных частях мира, и есть главная задача БРИКС», - заключил Гусман.
Ранее экс-депутат Бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Ханс-Йорг Мюллер рассказал корреспонденту НСН о том, что проблемы параллельного импорта запчастей сегодня существенно осложняют работу российских производственных компаний.
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