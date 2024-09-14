«Креативность и ноу-хау!»: Экс-депутат Бундестага оценил борьбу России с санкциями

«Первые санкции против России были введены в 2014 году, после 2022 года режим ужесточили, страна теперь не может себе позволить просто торговать ресурсами и все импортировать. Правильно, что сегодня Россия выращивает собственную производственную базу. Все отрасли сегодня имеют одну общую проблему - пока не удается параллельным импортом заменять все запчасти, попадающие под санкции. В этом случае нужно искать возможности, например, заменять недоступное из западных стран аналогами в Китае. Нужно быть очень креативными в этом плане», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, российским предприятиям также следует детально проработать существующие производственные процессы.

«Цепочка поставок или производственные процессы не всегда оптимально и эффективно организованы. В этом преимущество западного немецкого ноу-хау. Я имею более 25 лет опыта работы в России в 15 отраслях разных, включая автомобилестроение, пищевую промышленность. Ключевые проблемы независимо от отрасли производства всегда одни и те же. Всегда с одной стороны есть люди, с другой стороны есть процессы. Когда какой-то заумный менеджер выдумывает процессы и потом хочет это внедрить на предприятии, принуждает людей жить этим неестественным процессом, это встречает сопротивление сотрудников. Поэтому независимо от отрасли важно понимать процессы, приспосабливать их к людям и людей приспосабливать к процессам, найти золотую середину. Только тогда возможна эффективная работа», - заключил он.

Медиасаммит БРИКС проходит в Москве на площадке Конгресс-центра ЦМТ 14 и 15 сентября. В мероприятии примут участие руководители более 45 ведущих медийных структур БРИКС и стран, подавших заявку на вступление в объединение, напоминает «Радиоточка НСН».

