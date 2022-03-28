СМИ назвали возможных преемников Жириновского
Партия ЛДПР обсуждает возможных преемников лидера объединения Владимира Жириновского на случай его продолжительной болезни. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
По данным издания, пост главы ЛДПР может занять губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Также среди возможных преемников называют депутатов Госдумы Андрея Лугового, Ярослава Нилова, Алексея Диденко, пишет Ura.ru. При этом источник отмечает, что кандидатуры Нилова и Диденко «менее предпочтительны».
Как отметил пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин, Жириновский остается «бесспорным лидером» ЛДПР, и речи о смене лидера фракции не ведется. Все депутаты от либерал-демократов надеются на скорейшее выздоровление политика.
Владимир Жириновский в начале февраля был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, политик продолжает лечение. На минувшей неделе в СМИ появились сообщения о смерти лидера ЛДПР, напоминает РИА ФАН. Однако партия, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин опровергли эту информацию.
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