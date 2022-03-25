ЛДПР просит запретить Telegram-канал Mash за фейк о смерти Жириновского
Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой принять меры в отношении Telegram-канала Mash, который накануне распространил ложную информацию о смерти лидера партии Владимира Жириновского, передает ТАСС.
Сообщается, что в партии также просят рассмотреть возможность признания канала нежелательной в России организацией и запрета его деятельности.
Власов просит прокуратуру принять меры вплоть до возбуждения административных и уголовных дел.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал сенатору Александру Пронюшкину, заявившему о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сложить полномочия. До этого Пронюшкин заявил о смерти Жириновского, подтвердив соответствующие сообщения СМИ, но позже удалил сообщение и принес извинения.
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