ЛДПР просит запретить Telegram-канал Mash за фейк о смерти Жириновского

Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой принять меры в отношении Telegram-канала Mash, который накануне распространил ложную информацию о смерти лидера партии Владимира Жириновского, передает ТАСС.

Сообщается, что в партии также просят рассмотреть возможность признания канала нежелательной в России организацией и запрета его деятельности.