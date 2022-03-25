Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Ранее об этом сообщало издание Mash, информацию о смерти политика также подтверждал сенатор Александр Пронюшкин.
«Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», - написал Володин в своем Telegram-канале.
В начале февраля Жириновского госпитализировали с коронавирусом, все это время политик продолжает лечение.
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