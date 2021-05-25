Непубличный разговор. В Совфеде назвали истинную цель встречи Путина и Байдена

Сенатор предположил, что в приватной обстановке с Путиным лидер США может быть более раскрепощенным в плане налаживания доверительных отношений.

«Непубличная часть встречи применительно к американцам хороша для нас и любых других партнеров США тем, что она освобождает, как правило, от риторики, предназначенной не столько своему визави по переговорам, сколько своим избирателям в тех же США. И когда американцы избавляются от такой необходимости, разговор становится более конструктивным. Как будет на этот раз, не знаю», - уточнил он.

Сенатор рассказал «Радиоточке НСН», что все озвученные темы для обсуждения между президентами заслуживают внимания. На официальном сайте Кремля указано, что главы государств обсудят стратегическую стабильность и сотрудничество в борьбе с пандемией, а также российско-американские отношения.