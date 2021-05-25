Непубличный разговор. В Совфеде назвали истинную цель встречи Путина и Байдена
Сенатор Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что при личном общении лидеры стран имеют больше шансов наладить конструктивный диалог.
В российско-американских отношениях было немало эпизодов, когда приватные беседы глав государств спасали планету. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», комментируя предстоящую встречу президентов России и США. Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, подтвердили в пресс-службе Кремля.
«В высокой политике не всегда нужно ожидать подписания каких-то соглашений. В данном случае речь идет о том, чтобы установить нормальный диалог. Он предполагает возможность достаточно откровенного, уважительного и профессионального обмена мнениями. Не всегда же должны высшие лица узнавать все от кого-то со стороны. Лучше услышать это от коллеги в прямом разговоре, который не предназначен, как правило, для публики. В том числе, в российско-американских отношениях было немало эпизодов, когда подобного рода беседы спасали мир в прямом смысле этого слова», - напомнил он.
Сенатор предположил, что в приватной обстановке с Путиным лидер США может быть более раскрепощенным в плане налаживания доверительных отношений.
«Непубличная часть встречи применительно к американцам хороша для нас и любых других партнеров США тем, что она освобождает, как правило, от риторики, предназначенной не столько своему визави по переговорам, сколько своим избирателям в тех же США. И когда американцы избавляются от такой необходимости, разговор становится более конструктивным. Как будет на этот раз, не знаю», - уточнил он.
Сенатор рассказал «Радиоточке НСН», что все озвученные темы для обсуждения между президентами заслуживают внимания. На официальном сайте Кремля указано, что главы государств обсудят стратегическую стабильность и сотрудничество в борьбе с пандемией, а также российско-американские отношения.
«Темы, которые выбирают лидеры, мгновенно становятся самыми главными и внеочередными, здесь нет случайностей. Все озвученные темы позволяют прийти к некому консенсусу. Стратегическая безопасность в интересах и США, и России. Это две ядерные сверхдержавы. По экспертным оценкам, в руках России и США находится до 95% всего ракетно-ядерного потенциала планеты. Конечно, лидерам надо периодически встречаться и обсуждать, чтобы, по крайней мере, избежать каких-то недоразумений фатального характера. Региональные конфликты – тема вполне определенная. Есть малозначимые конфликты. А есть конфликты, которые сегодня реально находятся в повестке дня. Какие пойдут в первую очередь в обсуждение, какие во вторую – решать лидерам», - заключил он.
Это будет первая личная встреча лидеров двух стран с момента вступления американского президента в должность, а поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом президента России с января 2020 года.
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