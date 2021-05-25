Америка заявила о желании восстановить предсказуемость в отношениях с Россией

Америка стремится восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях с Россией. Об этом говорится в обнародованном на сайте Белого дома заявлении пресс-секретаря Джен Псаки.

Белый дом подтвердил встречу между лидерами двух стран 16 июня 2021 года в Женеве.

В Кремле подтвердили, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня

Это будет первая личная встреча лидеров двух стран с момента вступления американского президента в должность, а поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом президента России с января 2020 года.

Ранее в Кремле подтвердили, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня

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ТЕГИ:Джо БайденВладимир ПутинСШАРоссийско-американские Отношения
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